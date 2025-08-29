JPP propõe plano para "acabar com a permanência de pessoas a dormir nos jardins"

A candidata do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal do Funchal alertou, hoje, para a existência de pessoas a viver na rua e a dormir nos jardins da cidade do Funchal, nomeadamente na zona da Nazaré.

Esta é uma "situação-limite", que "afecta a qualidade de vida da comunidade e exige intervenção imediata", defende Fátima Aveiro.

Em jeito de crítica ao actual executivo camarário, a cabeça-de-lista às Autárquicas disse que "a situação dos sem-abrigo piorou de forma gritante" e que "estas situações estão à vista de todos e nada está a ser feito”.

"Onde esteve a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia nos últimos quatro anos? Isto não é esquecimento, é desumanidade. É indiferença. Preferiram inaugurações e festas em vez de enfrentar uma realidade dura, à vista de todos Fátima Aveiro, JPP

Perante esta realidade, o JPP e a sua candidata à presidência da Câmara do Funchal propõe um "plano de intervenção humanista", que visa "acabar com a permanência de pessoas a dormir nos jardins da Nazaré e noutras zonas da cidade". Concretamente o JPP defende: a implementação do modelo 'Housing First' e residências de transição, "garantindo habitação segura e digna"; programas de intervenção psicossocial e capacitação profissional, "promovendo reintegração activa e combate ao estigma social"; a criação de um sistema de monitorização contínua e multidisciplinar, em articulação com serviços de saúde, segurança social, IPSS e parceiros comunitários, "para assegurar eficácia e resultados mensuráveis".

“Uma cidade moderna e inclusiva não pode fechar os olhos a esta realidade. Acabar com a situação de pessoas a dormir nos jardins da Nazaré será uma prioridade absoluta do JPP na Câmara Municipal do Funchal”, concluiu a candidata.