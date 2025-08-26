A candidata do JPP à Câmara Municipal do Funchal considerou, hoje, que "o JPP é a solução para valorizar os motoristas e melhorar a mobilidade no Funchal”. As declarações foram proferidas após uma reunião, ontem, com o Sindicato dos Motoristas e Metalúrgicos (STRAMM), na qual se fez acompanhar pelos candidatos António Trindade e Leonardo Reis.

“É urgente valorizar os motoristas e implementar soluções imediatas para a mobilidade no Funchal”, afirmou Fátima Aveiro à saída do encontro com os motoristas. A candidata considera ser crucial "garantir condições de trabalho justas e dignas para os motoristas de autocarros, que diariamente assumem uma responsabilidade enorme na vida da nossa cidade. Estas carreiras precisam de ser valorizadas e tornadas atrativas, para que possamos ter profissionais motivados e um serviço público de qualidade".

Por outro lado, no que diz respeito à mobilidade, aponta ser preciso medidas urgentes para melhorar a fluidez do tráfego no Funchal, sobretudo nas horas de ponta. "O congestionamento crescente da cidade exige respostas rápidas. Pequenas alterações operacionais podem ter um grande impacto na eficiência do transporte público e na vida das pessoas", admite a cabeça-de-lista, que garante que o partido está "preparado para implementar soluções simples, práticas e eficazes, em articulação com quem todos os dias vive e conhece a cidade".

Fátima Aveiro assumiu também que a mobilidade tem de ser pensada para servir as famílias. "É preciso estudar soluções de transporte escolar que possam contribuir para maior comodidade das famílias e para a fluidez do trânsito nas horas de ponta, de forma mais eficiente e segura. A rede pública de transportes deve ser gerida com mais rigor, garantindo pontualidade e qualidade para passageiros e trabalhadores", afiança.

Para o partido, a estratégia de mobilidade deve ser pensada com foco nas pessoas. "A Câmara Municipal tem de assumir um papel activo na procura de soluções sustentáveis e consistentes para a mobilidade. O JPP apresenta-se como a alternativa capaz de devolver qualidade de vida aos funchalenses e de valorizar os profissionais que asseguram o transporte público da nossa cidade", indica.

Fátima Aveiro tem, na sua agenda, um conjunto de reuniões com outros sindicatos e associações, nomeadamente com o Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT). Já nesta quarta-feira, realiza-se um encontro com a ACIF, para dar continuidade ao diálogo e à construção de soluções para o concelho.