PJ detém suspeito de atear fogos em três concelhos no distrito de Faro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 35 anos, suspeito de atear quatro fogos florestais nos concelhos de Monchique, de Portimão e de Lagos, no distrito de Faro, foi hoje anunciado.

De acordo com a PJ, o suspeito terá ateado incêndios, no dia 18 e na passada terça-feira, nas zonas de Casais (Monchique), Vale da Ribeira, Arão e Canafachal (Portimão) e em Bensafrim (Lagos).

O suspeito "ateou os fogos com recurso a chama direta" em zonas compostas por mato rateiro, árvores de pequeno porte e canas, entre as 14:30 e as 16:00, período do dia em que as temperaturas apresentam valores mais elevados e humidade mais baixa, especificou a polícia.

Os incêndios "só não tiveram consequências mais gravosas" devido ao alerta dado por populares e à rápida intervenção dos bombeiros", lê-se na nota.

De acordo com a PJ, o homem terá utilizado um motociclo de um familiar, o que lhe permitiu deslocar-se e abandonar rapidamente os locais onde fez deflagrar os fogos.

Após as deflagrações, a Polícia Judiciária foi acionada, tendo os inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão recolhido "relevantes elementos" de prova que resultaram na detenção do suspeito, realça.

Segundo a PJ, são desconhecidos os motivos que estiveram na origem da ação do suspeito, adiantando que o mesmo não tem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza.

O homem vai ser presente a tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, num processo tutelado pelo Ministério Público de Portimão.