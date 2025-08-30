Homem ferido em colisão na via rápida

Um ferido foi o resultado de uma colisão ocorrida esta tarde na via rápida, por baixo do Aeroporto da Madeira, no sentido Funchal-Machico.

O homem, de 72 anos, apresentava ferimentos aparentemente ligeiros. Foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que asseguraram o seu transporte para o hospital.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.

A Vialitoral também esteve no local.