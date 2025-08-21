Funchal acolhe vigília de oração pela Paz

O Papa Leão XIV convidou toda a Igreja a rezar pela Paz e, em resposta a este apelo, os padres Dehonianos do Funchal vão promover uma Vigília de Oração, que terá lugar, amanhã, às 20 horas, junto ao Monumento dos 500 anos da Diocese do Funchal, no Jardim do Almirante Reis.

Papa pede dia de jejum e oração pela paz no mundo O papa pediu hoje, na audiência pública semanal, perante milhares de pessoas, que sexta-feira seja um dia de jejum e de oração pela paz.

A iniciativa convida os fiéis a participarem na recitação do Terço pela paz no mundo. Os organizadores sugerem que os participantes levem uma peça de roupa branca e uma vela, como símbolos de esperança e união.