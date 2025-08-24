Microssismo registado a nordeste do Porto Moniz

Um sismo de magnitude 1.6 na escala de Richter foi registado, esta madrugada, no mar a nordeste do Porto Moniz.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 2h18 deste domingo, 24 de Agosto, com epicentro a 50 km de profundidade.

Por ser de magnitude inferior a 2.0 na escala de Richter, este abalo é classificado como um 'microssismo', não sendo perceptível pelos humanos e apenas detectado por sismógrafos.