Porto Santo Racket Center acolhe 2.º torneio Piti Trophy
O Porto Santo Racket Center acolhe, amanhã, a 2.ª edição do Torneio Aniversário do Complexo -Piti Trophy, uma prova que será jogada na modalidade de Singulares e Pares.
O evento terá início pelas 10h30, com os encontros entre Filipe Taboada e Wilson Fernandes; e ainda entre Piti Borges e Pedro Santiago. O encontro da jornada vai colocar frente a frente o jovem João Resende e o jogador local Alcides Correia, que em parceria com João Nuno Vasconcelos arrecadou o Piti Trophy no ano transacto. Esse encontro, no court central, será pelas 11h30.
A prova de pares terá o seu início também no sábado a partir das 18 horas.