Doroteia promete reforço da política de bem-estar animal na Calheta
A candidata à presidência da Câmara Municipal da Calheta pelo PSD sublinhou a importância da política municipal para a causa animal, que já permitiu alcançar resultados concretos. O concelho conta hoje com cerca de 700 animais devidamente inscritos e vacinados, fruto de campanhas regulares e de um acompanhamento de proximidade assegurado pelo veterinário municipal.
Numa nota enviada às redacções, Doroteia Leça destaca que este trabalho não só terá continuidade como será reforçado no próximo ciclo autárquico: “Cuidar dos animais é também cuidar das pessoas. Vamos manter e reforçar esta aposta, porque o bem-estar animal é hoje um pilar das políticas municipais modernas. Não falamos em despesas, mas em investimento, e o retorno vê-se todos os dias na vida das nossas famílias e na saúde pública do concelho”, afirmou.
A candidata à presidência explica que o reforço da política de bem-estar animal passará por novas campanhas de vacinação e identificação, pela promoção de ações de sensibilização nas escolas e centros sociais e por iniciativas de proximidade junto dos tutores.
“Os animais são companheiros fiéis, ajudam no combate à solidão e estimulam hábitos de vida saudáveis, sobretudo entre os mais idosos. Por isso, investir na causa animal é investir numa sociedade mais equilibrada, solidária e feliz”, concluiu a social-democrata que recentemente foi indicada pelo seu PSD-M para encabeçar a lista às eleições autárquicas de 2025.