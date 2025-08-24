Saiba o que fazer em caso de desaparecimento de um animal de companhia

Às vezes não basta ter mil cuidados. O gato sai sorrateiramente pelas escadas ou pela janela ou o cão encontra o portão aberto e sai sem que ninguém se aperceba.
O desaparecimento de um animal de companhia exige medidas e, qualquer que seja a estratégia, é importante manter a busca regular e actualizar a informação sempre que possível.
Neste Explicador, com base em informação da Deco Proteste, saiba o que fazer nesta situação.
Onde foi visto pela última vez?
A primeira coisa a fazer é procurar o cão ou o gato na zona onde foi visto pela última vez. Peça ajuda na busca e percorra a área onde o animal se encontra quando desapareceu.
A Deco Proteste recomenda também colocar cartazes na rua com a fotografia do animal, com a descrição, o contacto e o último local onde foi avistado. As imagens devem ser colocadas em zonas movimentadas. assim como junto ao local onde foi avistado.
Alertas nas redes sociais, sites e apps
Pode recorrer às redes sociais para divulgar a informação. Do mesmo modo é útil lançar a mensagem em alguns sites ou apps que ajudam a propagar apelos, como o Encontra-me.org e na Ordem dos Médicos Veterinários tem uma zona, no portal, que é possível publicar a fotografia e a informação sobre o animal de companhia desaparecido.
Comunicar no SIAC
A Deco Proteste sugere que contacte clínicas veterinárias e associações de protecção animal da zona onde o animal de companhia foi avistado pela última vez. Pode também contactar canis ou gatis.
No caso das buscas resultarem infrutíferas, as " autoridades policiais são aliados, em particular se o animal estiver identificado com microchip. Se for este o caso, a perda deve ser comunicada no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), no prazo de 15 dias, na própria página ou através do veterinário. É fundamental manter o registo actualizado no SIAC, tendo em vista potenciar a busca do animal. "
"Se o tutor actualizar o registo no SIAC e indicar o desaparecimento, tal informação fica acessível aos veterinários e às autoridades policiais (GNR, PSP e polícia municipal), bem como aos centros de recolha oficiais. Por outro lado, se o animal for levado para um veterinário ou para um centro de recolha, após a consulta do SIAC, é possível confirmar se o mesmo foi dado como desaparecido e aceder aos contactos do tutor. Caso a morada, o número de telefone ou o e-mail não se mantenham atualizados, pode ser impossível localizar o tutor. Para evitar complicações futuras, convém confirmar se a informação do microchip está actualizada", explica.
Se o animal não tiver microchip ou o microchip não se encontrar registado, não é possível identificar o tutor através do SIAC. Além disso, se o microchip estiver ilegível ou com defeito, é impossível ler o número de identificação.
A procura de um cão ou de um gato oriundo do estrangeiro, sem microchip ou registado em bases de dados sem ligação ao SIAC, pode revelar-se difícil.
O que fazer se encontrar um animal de companhia na rua?
Caso se depare com animal de estimação verifique se tem uma placa de identificação com o número de contacto.
Outra hipótese é levá-lo a uma clínica veterinária para confirmar se o tem microchip. Caso não seja possível identificar o tutor, convém contactar o centro de recolha oficial de animais dos municípios, bem como nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.