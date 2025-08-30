“Egos” impedem recuperação de cirurgias

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 30 de Agosto, dá conta que o presidente da Sociedade de Patologia da Coluna Vertebral afirma que, em Lisboa, a cooperação entre Ortopedia e Neurocirurgia permitiu recuperar listas de espera. As intervenções, entretanto canceladas na Madeira, devido a briga de médicos, “serão programadas o mais rapidamente possível”, assegura a Secretaria da Saúde.

Pedida a saída de agressor da cadeia

Fique a saber que o bombeiro detido preventivamente por violência doméstica poderá aguardar julgamento em prisão domiciliária. Advogada submeteu, ontem, um requerimento ao Tribunal.

Ambiente vai plantar 150 árvores de Fruto na faixa corta-fogo

Conheça o projecto pioneiro que arranca no Caminho dos Pretos, no Funchal. Governo apela aos privados para se associarem à iniciativa.

‘Valorizar 35’ para reter jovens qualificados

Novo programa do Governo Regional entra em vigor na segunda-feira.

Destaque ainda para: Funchal ‘inaugura’ primeiro museu com piso táctil.

