Trabalhadores Social Democratas reforçam compromisso com a valorização dos Enfermeiros

A Secção Laboral dos Enfermeiros, acompanhada pelo presidente e vice-presidente da Comissão Política dos TSD-Madeira (Trabalhadores Social Democratas), reuniu, ontem, com a secretária regional da Saúde e Protecção Civil, num encontro de trabalho onde foi reiterada a necessidade de garantir-se a maior valorização das carreiras de Enfermagem na Região, valorização essa que esta estrutura entende ser fundamental para assegurar a melhor resposta dos serviços prestados pelo Serviço Regional de Saúde à população.

Entre outros assuntos, foi abordada a questão dos Enfermeiros Especialistas, nomeadamente os rácios que impedem que alguns que já exercem estas funções possam usufruir dessa categoria, tendo os TSD-M assumido o compromisso de apresentar, à Secretária Regional com a tutela da Saúde, uma proposta fundamentada sobre esta matéria que, depois, possa, eventualmente, também passar pelos deputados do PSD-Madeira eleitos à Assembleia da Republica, no sentido da mesma vir a ser submetida como proposta de alteração à Lei em vigor.

A contratação de novos Enfermeiros, de Assistentes Operacionais e de Técnicos Auxiliares de Saúde foi igualmente abordada nesta reunião, tendo ficado assente, entre as partes, que os canais de diálogo estarão permanentemente abertos e que, sempre que possível, serão realizadas novas reuniões para aferir não só a implementação de todas as medidas que valorizem esta carreira profissional como, também, a sensibilidade de quem na linha da frente trabalha.

Um encontro que ficou igualmente marcado pela disponibilidade da secretária regional da Saúde e Protecção Civil em receber outras Seções laborais dos TSD-M ligadas a esta área, no sentido de garantir-se a articulação e a concertação necessárias no que toca à melhoria das condições de trabalho dos profissionais.