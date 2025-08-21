UE pronta para financiar recuperação do país através de fundo social

A presidente da Comissão Europeia garantiu hoje ao primeiro-ministro de Portugal "a solidariedade" da UE no combate aos incêndios florestais e a disponibilidade para financiar a recuperação do país.

"Acabei de falar com Luís Montenegro para o assegurar da solidariedade europeia face aos terríveis incêndios em Portugal", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

A presidente do executivo comunitário acrescentou que a Comissão Europeia está preparada para "financiar a recuperação através do Fundo Social Europeu".

"Continuamos a apoiar Portugal no seu esforço contra os incêndios e no auxílio à prevenção de mais fogos", completou a presidente da Comissão Europeia.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair na sexta-feira.

Segundo dados oficiais provisórios, até 21 de agosto arderam 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio de Arganil.