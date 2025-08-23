Dia de Verão com alguma nebulosidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 23 de Agosto, na Madeira, céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado na vertente norte e na ilha do Porto Santo.



O vento deverá soprar fraco a moderado (até 25 km/h) de nordeste.

As temperaturas vão variar entre os 22 e os 27 ºC no Funchal e os 21 e 27 ºC no Porto Santo. O arquipélago da Madeira volta a apresentar hoje risco de exposição à radiação ultravioleta (UV), como tal, o serviço nacional meteorológico recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, camisola, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de nordeste com 1 metro na costa norte. Já para a costa sul, ondas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 25 ºC.