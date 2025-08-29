SESARAM promove evento do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) associa-se à Sociedade Portuguesa de Suicidologia (SPS) para assinalar, no próximo dia 10 de Setembro, o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.

O suicídio constitui um grave problema de saúde pública, com impactos profundos nas famílias, comunidades e na sociedade em geral

À semelhança de anos anteriores, a SPS assinala esta data com a realização de um evento dedicado à sensibilização e à formação para a prevenção do suicídio. Estas inciativas têm-se realizado em diferentes pontos do país, em colaboração com instituições locais.

Este ano, o evento terá lugar na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, numa organização conjunta entre a Sociedade Portuguesa de Suicidologia e o SESARAM.

Durante a manhã de dia 10, serão dinamizadas preleções abertas à comunidade, com intervenções de especialistas que irão abordar a temática da prevenção do suicídio e da promoção da saúde mental.

No período da tarde, terá lugar um workshop formativo dirigido a profissionais, centrado no papel das equipas comunitárias na prevenção do suicídio, numa perspetiva prática e colaborativa.

A iniciativa insere-se no programa internacional da International Association for Suicide Prevention, este ano sob o lema “Mudar a narrativa sobre suicídio”, apelando a uma mudança de perspectiva na forma como, enquanto sociedade, falamos, compreendemos e respondemos a este fenómeno.