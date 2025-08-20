SESARAM doa sangue para Portugal Continental

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, SESARAM, EPERAM, através do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, vai enviar 155 unidades de Concentrado de Eritrócitos para Portugal Continental, em resposta a um pedido do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST, IP). A doação, que não compromete as reservas da Região Autónoma da Madeira, pretende apoiar as necessidades de doentes que dependem de transfusões para viver.

Prevê-se que os componentes sejam enviados para Portugal Continental ainda durante a noite de hoje, 20 de Agosto.

Este acto de solidariedade enquadra-se no sistema nacional de dádiva de sangue, que funciona com base na reciprocidade entre o Continente e as Regiões Autónomas. O IPST, IP é o organismo responsável por gerir este fluxo, garantindo que as necessidades de cada região sejam atendidas. A Região Autónoma da Madeira já recebeu e também já doou sangue a Portugal Continental no passado.

O SESARAM recorda para a importância da dádiva de sangue, especialmente nos meses de Agosto e Setembro, quando as reservas tendem a diminuir devido ao período de férias.

"A dádiva de sangue é um acto voluntário e gratuito que salva-vidas. O SESARAM, EPERAM, agradece a todos os dadores que, com a sua generosidade, ajudam a manter as reservas em níveis adequados e a salvar vidas", refere em nota enviada.

O SESARAM, EPERAM, recomenda o agendamento prévio da dádiva de sangue através do número 291 705 752.