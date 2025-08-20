Recrutamento de enfermeiros gestores está dentro da lei, garante SESARAM

Na sequência das notícias divulgadas sobre o processo de recrutamento de enfermeiros gestores, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) veio esclarecer que a constituição de uma reserva de recrutamento cumpre integralmente a legislação em vigor.

O SESARAM reforça que a constituição de uma reserva de recrutamento, resultado do procedimento concursal de Junho de 2023, está em conformidade com o n.º 3 do artigo 32.º da Portaria n.º 153/2020. "A reserva serve para preencher as vagas que venham a surgir, não implicando a ocupação imediata de todos os postos de trabalho. A validade desta reserva é de 18 meses, período durante o qual o SESARAM poderá recorrer à mesma conforme as necessidades", pode ler-se no comunicado.

Sindicato denuncia falhas no recrutamento de enfermeiros gestores na Madeira O Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) denuncia falhas no processo de recrutamento de enfermeiros gestores no SESARAM, acusando a instituição de não recorrer às Bolsas de Recrutamento previstas na legislação em vigor para a ocupação de lugares vagos.

O SESARAM lamenta que o SNE tenha optado por comunicar através da comunicação social sem aguardar a resposta oficial sobre este assunto, e reitera que a sua atuação é e sempre será pautada pelo cumprimento integral da lei e das normas em vigor. Em resposta ao ofício do SNE, o SESARAM transmitiu todos os esclarecimentos necessários. SESARAM

A entidade salienta que, em 2024, registaram-se 11 saídas de enfermeiros gestores, dos quais 5 dos cuidados hospitalares e 6 dos cuidados de saúde primários. "Todas estas vagas foram ocupadas por candidatos aprovados e classificados no referido concurso, o que demonstra a utilização da reserva de recrutamento de acordo com a legislação", refere.

O SESARAM adianta ainda que, contrariamente ao que foi divulgado, tem alocados 42 enfermeiros gestores nos cuidados hospitalares e 22 nos cuidados de saúde primários. A estes somam-se 6 enfermeiros gestores que desempenham funções de direção e 3 que se encontram em funções de interesse público fora do SESARAM.