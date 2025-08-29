Chega compromete-se com "medidas firmes" pela segurança nocturna no Funchal

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal diz-se preocupada com a falta de segurança do Funchal, nomeadamente no período nocturno. "Jovens e cidadãos têm sido agredidos em plena via pública, instalando-se um clima de insegurança que não pode ser tolerado", considera Luís Filipe Santos. O candidato promete medidas firmes.

"A noite do Funchal está a transformar-se num território sem lei. Os jovens não podem ter medo de sair à rua, os moradores não podem continuar a viver cercados pela desordem, e a Câmara tem fechado os olhos a uma realidade que está à vista de todos", aponta o Chega.

Entre as medidas apresentadas está o "reforço imediato do policiamento, uma maior vigilância nas zonas críticas, o cumprimento rigoroso dos horários dos estabelecimentos nocturnos e uma fiscalização firme contra incumprimentos que perturbam o descanso dos moradores e potenciam episódios de violência".

O candidato considera que estas medidas são “um passo essencial para devolver ordem e tranquilidade às ruas da cidade, porque não podemos aceitar que os funchalenses vivam permanentemente em sobressalto”.

Por seu lado, Miguel Castro, reafirma que “a insegurança não pode continuar a ser banalizada na Madeira". "O Funchal, sendo a capital da Região, deve ser exemplo de ordem e segurança. Se o poder político não garante isso, falha no seu dever mais básico perante os cidadãos”, diz o presidente regional do partido. O líder regional garante ainda que “com o Chega à frente dos destinos da Câmara, haverá coragem para tomar decisões que devolvam autoridade, respeito e paz às ruas da cidade”.

Luís Filipe Santos aponta que “o Funchal merece segurança. O Funchal merece respeito, ordem e tranquilidade”.