Chega afirma que colocou habitação no centro da agenda política do Funchal

A candidatura do Chega, através de comunicado, diz-se responsável por colocar o tema da habitação na agenda política do Funchal. O cabeça-de-lista Luís Filipe Santos afirma que, enquanto "outros partidos se limitavam ao silêncio, o Chega apresentou soluções claras para desburocratizar a construção e garantir habitação acessível à classe média e às famílias mais carenciadas".

O candidato acusa o "candidato do sistema à Câmara do Funchal" de falta de ideias e de intervenção, dizendo que tal demonstra falta de perfil para liderar a cidade. "Mais uma vez, foi o presidente do Governo Regional a assumir esse papel, substituindo o candidato do PSD e revelando a fragilidade do partido que governa há décadas", aponta.

"Não somos comandados pela Quinta Vigia nem andamos a reboque de ninguém. Somos nós que colocamos as soluções em cima da mesa e são eles que, à pressa e em desespero, tentam reagir", afirma Luís Filipe Santos.

O Chega afirma ter conseguido "obrigar os adversários a virem a reboque". "A reação nervosa do presidente do Governo, ao alertar contra «forças extremistas», mostra apenas o receio de quem percebe que a sua base de apoio está a encolher. Essa contradição confirma o que já se sente na rua: o Chega está fortíssimo no Funchal e no resto da Madeira".

Pata terminar, o cabeça-de-lista afirma que "o Funchal já percebeu que só o Chega tem coragem para enfrentar os problemas sem medo e devolver dignidade aos funchalenses". "Somos hoje a verdadeira alternativa à política esgotada que há décadas sufoca a nossa cidade", conclui.