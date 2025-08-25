Bombeiros realizaram treino nocturno em canyoning na Ribeira das Cales

A equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses especializada em canyoning realizou, na noite de sexta para sábado, um treino nocturno na Ribeira das Cales.

O exercício de socorro em canyoning, que se realizou das 22 horas de sexta-feira às 4 horas de sábado, envolveu nove bombeiros e teve por objectivo “a montagem de sistemas de sobrevivência em cenários de pernoita forçada e a manutenção da temperatura corporal em ambiente de socorro, reforçando a preparação para situações reais”.