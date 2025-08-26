Avaliação bancária de habitação na Madeira atinge valor recorde em Julho

O valor mediano de avaliação bancária de habitação na RAM situou-se nos 2 234 euros/m2 em Julho, registando um acréscimo de 2,4% em relação ao mês precedente (ou seja, mais 52 euros) e um novo recorde. Os dados foram hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e publicados pela DREM.

Se compararmos com Julho de 2024, verifica-se que a subida foi de 15,9%, ou seja, mai 306 euros no período de um ano. "Neste mês, este indicador atingiu um novo máximo histórico da série", revela a Reicção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 2 480 euros/m2, traduzindo uma variação de +2,1% comparativamente a Junho e de +24,7% face ao mês homólogo (Julho de 2024).

Nas moradias, este indicador situou-se nos 1 856 euros/m2, valor inferior em 0,2% ao observado no mês anterior e 2,9% acima do registado no mesmo mês do ano passado.

A nível municipal, o valor mediano de avaliação bancária no Funchal fixou-se nos 2 561 euros/m2 em Julho último, +2,4% em relação ao mês precedente e +15,8% em comparação com Julho de 2024.

Para além do Funchal, e no mês em referência, também ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, cujos valores de avaliação bancária atingiram os 2 268 euros/m2 e os 2 186 euros/m2, respetivamente. Câmara de Lobos observou um decréscimo de 3,4% face ao mês anterior e um acréscimo de 22,6% em relação ao mês homólogo, enquanto Santa Cruz registou uma variação mensal de +2,6% e homóloga de +20,0% DREM

No País, o valor mediano de avaliação bancária no País fixou-se nos 1 945 euros/m2, mais 34 euros que no mês anterior (+1,8%). A variação homóloga foi de +18,7% (+307 euros). O valor das casas na RAM, está assim 289 euros/m2 acima da média nacional.

A valorização das habitações foi maior na Península de Setúbal, região que ultrapassou a Madeira no 3.º lugar das mais casas mais caras.

No contexto das 9 regiões NUTS II do país, os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2 956 euros/m2), no Algarve (2 616 euros/m2) e na Península de Setúbal (2 310 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (2 234 euros/m2).

Face ao período homólogo, a Península da Setúbal (+24,2%) foi mesmo a região que registou a maior variação positiva, enquanto no Centro (+12,5%) verificou-se a menor. Comparativamente ao mês anterior, o Alentejo (+4,2%) liderou as subidas, surgindo o Centro (+0,5%), com o menor aumento.

Quanto ao número de avaliações bancárias, aumentou face ao mês anterior, mas caiu comparativamente ao mês homólogo.

Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária, de Julho de 2025, foram consideradas 668 avaliações, -3,7% que no mesmo período do ano precedente, revela a DREM.

Destas, 322 foram de apartamentos e 346 de moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se mais 50 avaliações, o que corresponde a um acréscimo de 8,1%.

A nível nacional, a variação homóloga do número de avaliações bancárias foi de +3,7%, enquanto a variação em cadeia se fixou em +3,8%.