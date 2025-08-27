Semana Regional do Engenheiro Técnico decorre entre os dias 1 e 6 de Setembro

Entre os dias 1 e 6 de Setembro a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos anuncia que vai realizar-se a Semana Regional do Engenheiro Técnico, um evento relevante para todos os profissionais na Região.

O evento será marcado por diversas iniciativas, e momentos de convívio, reunindo engenheiros técnicos de diferentes áreas e especialidades, promovendo o conhecimento, a partilha de experiências e o reforço da identidade da profissão.

Entre os momentos de maior destaque, a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos sublinha a visita em Casa Aberta à Sede regional, sita à Rua da Carreira 99, a visita técnica à obra do Túnel das Quebradas/Amparo no dia 2 de Setembro em que se celebra o Dia Nacional do Engenheiro Técnico, o Encontro Regional do Colégio de Engenharia Civil, a realizar no dia 4 de Setembro, que contará com a presença do Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos e o culminar da semana com o Jantar de Comemoração do Dia Nacional do Engenheiro Técnico.

A celebração da Semana Regional do Engenheiro Técnico constitui uma oportunidade única para enaltecer o papel dos engenheiros técnicos na sociedade madeirense, reconhecer o impacto do seu trabalho no crescimento económico e na melhoria da qualidade de vida das populações, e projetar o futuro da profissão numa perspetiva de inovação, competência e responsabilidade social.