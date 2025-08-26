SANAS apela por cautela em dias de agitação marítima
O SANAS Madeira apela por cautela em dias de agitação marítima, afirmando, através de uma publicação nas redes sociais, que "uma fto não vale uma vida".
"Estando a ilha passar um período de marés vivas, marés mais altas que o normal, e com previsão de ondulação acima dos 2 metros de NO (noroeste) nos próximos dias é expectável que a orla costeira seja afectada numa área superior ao habitual", começa por referir, acrescetando que a agitação marítima conjugada com a grande massa de água, que causa dificuldades a quem está dentro de água devido às fortes correntes, deve ser enfrentada com precaução por todos aqueles que, estando a usufruir do mar ou em pontos próximos ao plano de água, estejam mais expostos às condições que estão previstas.
"Entre o início da madrugada de terça-feira e o final do dia de quarta-feira, com nova incidência na sexta-feira, a ondulação de NO (noroeste) deve obrigar a atenção redobrada e cuidados extra para se evitarem riscos desnecessários", refere.
Por isso, recomenda, que em dias de agitação marítima:
- Não se exponha a riscos desnecessários;
- Evite circular na orla costeira sozinho ou acompanhado;
- Respeite as limitações;
- Não ultrapasse as fitas ou barreiras, elas estão lá para a sua segurança;
- Ligue 112 se presenciar alguém em dificuldades na água.
Caso presencie alguém em dificuldades na água deve:
- Ligar ao 112 - indique a sua localização e o número de vítimas;
- Forneça flutuabilidade - atire um objecto que flutue e ao qual a vítima se possa agarrar
- Mande afastar da costa - com o mar alteroso é fulcral afastar-se de terra
