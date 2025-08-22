CS Marítimo realiza Jantar de Gala do 115.º aniversário a 20 de Setembro

O C. S. Marítimo, em nota emitida nas suas redes sociais, informa que vai realizar o Jantar de Gala do 115º aniversário da sua fundação. O evento terá lugar a 20 de Setembro, dia do aniversário, no Casino da Madeira, e contará com as actuações de artistas convidados e servirá para prestar homenagens especiais. O clube informa ainda que nos próximos dias serão divulgados mais detalhes sobre o programa da festa e sobre as reservas para a mesma.

O CS Marítimo retoma assim, 15 anos depois - o ultimo jantar de aniversário foi em 2010 aquando das comemorações do centenário da colectividade - este evento de gala, que considera "ser um momento único para celebrar a história e a paixão que unem todos os maritimistas".