Sporting defronta hoje o Nacional no Estádio da Madeira
O bicampeão Sporting e o Moreirense procuram hoje isolar-se provisoriamente no comando da I Liga de futebol, na visita ao Nacional e na receção ao Vitória de Guimarães, respetivamente, que antecedem o jogo entre Benfica e Tondela.
Primeiro classificado da prova, devido à diferença de golos, o Sporting defronta o Nacional, 14.º, com um ponto, a partir das 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, tentando dar continuidade aos triunfos alcançados nas rondas anteriores frente ao Casa Pia (2-0), em Rio Maior, e ao Arouca (6-0), em Alvalade.
A terceira jornada iniciará duas horas antes, em Moreira de Cónegos, com o Moreirense a testar a sua invencibilidade diante do rival concelhio Vitória de Guimarães, nono, com três pontos, após os êxitos em casa perante o Alverca (2-1) e no terreno do Santa Clara (1-0).
Sporting e Moreirense são duas das cinco equipas com seis pontos somados em outros tantos possíveis, a par do Sporting de Braga, do FC Porto e do Famalicão, que apenas entrarão em campo no domingo, já depois da estreia do Benfica como anfitrião na I Liga.
Os 'encarnados', sextos colocados, com três pontos, têm pela frente o Tondela, 17.º e penúltimo, ainda sem pontos nem golos marcados, pelas 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, quatro dias antes de reencontrarem os turcos do Fenerbahçe, de José Mourinho.
Na quarta-feira, o Benfica empatou sem golos com a equipa do treinador português, em Istambul, deixando as decisões do acesso à fase de liga da Liga dos Campeões para a partida da segunda mão do play-off, na próxima semana, no recinto das 'águias'.
Antes de novo embate com o Fenerbahçe, o Benfica vai jogar em casa pela primeira vez para a I Liga, na qual entrou com uma vitória fora sobre o Estrela da Amadora (1-0), na segunda jornada, uma vez que já tinha adiado a receção inaugural ao Rio Ave para 23 de setembro, face à presença nas fases preliminares da principal prova europeia de clubes.
À mesma hora do desafio na Luz, o Arouca, 10.º, com três pontos, atua em casa perante o Rio Ave, 11.º, com um (menos um encontro).
Programa da terceira jornada:
- Sábado, 23 ago:
Moreirense -- Vitória de Guimarães, 16:00
Nacional -- Sporting, 18:00
Arouca -- Rio Ave, 20:30
Benfica -- Tondela, 20:30
- Domingo, 24 ago:
Famalicão -- Gil Vicente, 15:30
FC Porto -- Casa Pia, 18:00
Sporting de Braga -- AVS, 20:30
- Segunda-feira, 25 ago:
Estrela da Amadora -- Alverca, 20:15
- Sábado, 06 set:
Estoril Praia -- Santa Clara, 20:30