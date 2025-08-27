Nova Direita critica falta de condições no mercado biológico da Avenida Arriaga
O coordenador da Nova Direita, Paulo Azevedo, visitou o mercado de produtos biológicos na Avenida Arriaga e denunciou a "falta de condições" em que os comerciantes estão a trabalhar.
A maioria dos comerciantes colocam os produtos no chão por não ter condições para a colocação da sua mercadoria por parte da secretaria da Agricultura. Esse problema já foi exposto ao senhor secretário e a resposta que tiveram foi de já não terem capacidade para fazer a montagem das barracas. Por isso, ficaria assim ou acabavam com a feira. Paulo Azevedo, coordenador da Nova Direita
Para a Nova Direita, é "uma vergonha para a cidade" que os produtores agrícolas estejam a expor os seus produtos nestas condições, transmitindo "uma imagem de país de terceiro mundo" aos turistas que visitam o mercado.
O dirigente político desafiou ainda o secretário regional a visitar a feira pessoalmente, "para ver se acha bonito o retrato que está a ser passado a quem nos visita".