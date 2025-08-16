Prisão preventiva para suspeitos de atear fogos no distrito da Guarda

As duas pessoas detidas na sexta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de atear fogos florestais no distrito da Guarda ficaram hoje em prisão preventiva, indicou à Lusa fonte da força de segurança.

Em causa estão fogos nos concelhos de Seia e Pinhel e detenções anunciadas hoje de manhã em comunicado pela PJ.

No caso de Seia, referia a nota, foi detido um homem de 19 anos suspeito de atear um incêndio naquele concelho "com recurso a chama direta, sem motivo evidente, pondo em risco floresta e habitações em plena serra da Estrela".

O jovem já foi investigado no passado pelo mesmo tipo de crimes.

No caso de um incêndio que deflagrou na sexta-feira em Pinhel, foi detida uma mulher de 32 anos.

"A suspeita vive em conflitualidade com os vizinhos e terá ateado o incêndio com recurso a chama direta, utilizando um isqueiro, para os assustar, colocando em risco a própria povoação onde reside", indicou a polícia.

A prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, foi decretada após os detidos serem presentes ao Ministério Público da Guarda para o primeiro interrogatório judicial.