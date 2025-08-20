PAN quer "fazer diferente pelo Funchal"

A cabeça-de-lista do PAN Madeira, Mónica Freitas, às eleições autárquicas 2025 à Câmara e Assembleia Municipal do Funchal, entregou a candidatura no tribunal na semana passada.

A candidatura sobre o mote 'Fazer diferente pelo Funchal' tem como objectivo garantir representação na Assembleia Municipal e de Freguesia, de modo a trabalhar para "uma cidade mais inclusiva, sustentável, amiga dos animais e que garanta qualidade de vida".

Mantemos a essência PAN, com uma candidatura jovem, onde os/as jovens se encontram em lugares de destaque e decisão. Seguimos com pessoas comprometidas pelas causas que nos têm vindo a acompanhar e a assumir candidaturas desde 2023. Conseguimos ainda reunir novas caras, nomeadamente David Alexandre que concorre como independente Mónica Freitas, cabeça-de-lista do PAN ao Funchal

Mónica Freitas é assistente social, trabalha desde 2022 no Instituto de Segurança Social da Madeira, tem 29 anos e é natural de São Pedro. Trabalhou em 2014/2015 na Sagrada Família, no Centro de Reabilitação Psicopedagógico na Penteada como auxiliar de enfermagem. Desempenhou também funções enquanto técnica superior no Município de Santa Cruz entre 2019 e 2022 no gabinete de educação, tendo criado o I Plano Municipal para a Igualdade do Município. É membro fundadora e Presidente da Associação Womaniza-te e Presidente da Assembleia Geral da Associação Olho.Te no Bairro da Nazaré. Reside atualmente na freguesia do Caniço, mas cresceu e viveu uma parte da sua vida nas zonas altas de São Gonçalo, em São João Latrão onde tem a sua família paterna. É a Porta-Voz da estrutura regional do PAN desde 2023, tendo sido deputada na ALRAM nas Legislaturas XIII e XIV nos anos 2023-2025. Assume-se como feminista ativista, tendo já participado de diversos projetos internacionais.

Fazem parte da sua lista, ainda os seguintes candidatos:

Nº2 - Vítor Gomes, 31 anos, bombeiro na Corporação de Câmara de Lobos. Reside actualmente nesse Município mas cresceu e viveu grande parte da sua vida nas zonas altas de Santo António, onde reside a sua família. É dedicado às causas sociais sendo o cabeça-de-lista à Junta de Freguesia de Santo António (a única freguesia a que o partido se candidata no Funchal).

Nº3 - Diana Castanha, 23 anos, estudante universitária na UMA, estando a realizar mestrado em Literatura. Realiza voluntariado em diferentes instituições no Funchal na área social e animal, sendo a representante da Juventude do Partido a nível regional e nacional.

Nº4 - David Alexandre, 26 anos e residente na freguesia de São Martinho. Tem formação em informática e gestão, trabalhando actualmente no SESARAM como assistente técnico de saúde. É a novidade do partido, concorrendo pela primeira vez na lista do PAN por acreditar que é necessário fazer diferente, interessando-se por temas como a juventude, sustentabilidade, ambiente e bem-estar da população com foco nos mais idosos.

Nº5- Manuel Temtem, 45 anos, é agricultor biológico e bombeiro voluntário, residente na freguesia de Santo António. É activista ambiental e da causa animal, também o nº 2 da lista à Freguesia de Santo António. Envolvido nas causas, Manuel já tem trabalhado com o PAN desde o início do presente ano.



