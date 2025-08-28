Grupo de trabalho propõe prazo mínimo de seis anos para acesso de imigrantes à nacionalidade

O grupo de reflexão Consenso Imigração defende o acesso à nacionalidade por naturalização aos imigrantes que tenham residência legal em Portugal há seis anos, desde que provem "conhecimento suficiente" da língua portuguesa e dos "princípios cívicos" do país.

Num parecer hoje tornado público, o grupo, que junta todos os antigos altos comissários para a Imigração e outros especialistas, sugere ao Governo um "compromisso entre as diferentes perspetivas em presença, a passagem de 5 para 6 anos do período de residência legal em Portugal para poder apresentar o pedido de naturalização".

A proposta de lei do governo, que será votada em setembro, prevê a passagem dos cinco anos atuais (contados a partir da chegada e não da autorização de residência) para sete anos para os cidadãos lusófonos e dez para os restantes.

Para os membros do Consenso Imigração, que organiza na segunda-feira um colóquio sobre o tema na Universidade de Lisboa, "o acesso à nacionalidade, pelas razões certas, permite estabilidade e segurança no país de residência e contribui para o investimento na integração e inclusão a longo prazo".

Segundo os autores do parecer, "o pedido de atribuição de nacionalidade portuguesa pressupõe - e não dispensa - um respeito consciente e absoluto por parte do requerente pela Constituição da República Portuguesa, bem como do Estado de Direito e das convenções e outros instrumentos legais chave dos quais Portugal seja signatário".

Admitindo que a sociedade portuguesa está dividida sobre o tema da imigração, o grupo quer "procurar compromissos e pontos de encontro entre diferentes posições político-partidárias em presença, procurando equilíbrio, bom senso e, claro, respeito por princípios fundamentais de uma sociedade democrática, estruturada no respeito pelo Estado de Direito".

O acesso à nacionalidade não deve ser, avisam, "visto como uma opção instrumental para outros fins, como os que decorrem de ser titular de um passaporte de um país Schengen", mas sim um "passo muito relevante no processo de integração e inclusão para muitos imigrantes que queiram efetivamente integrar-se na comunidade política nacional".

Por isso, "o conhecimento suficiente da língua portuguesa e dos princípios cívicos e de convivência decorrentes da Constituição portuguesa devem constituir requisitos reforçados para a atribuição de nacionalidade por naturalização", defendem os autores.

"Portugal, enquanto comunidade de cidadãos, deve ver de uma forma positiva que alguém, cumprindo todos os requisitos da lei, queira integrar esta comunidade, assumindo os deveres e os direitos decorrentes", consideram os autores, admitindo que os recentes resultados eleitorais contribuíram para uma "pressão para uma revisão restritiva da lei em vigor", refere o texto.

Para os autores, a separação dos prazos para lusófonos e não lusófonos que consta da proposta do governo "viola os princípios da igualdade e não discriminação".

A par da nacionalidade, os autores defendem que sejam dadas "garantias aos cidadãos imigrantes que têm uma alternativa viável à opção do pedido de aquisição de nacionalidade, caso queiram permanecer em Portugal, nomeadamente com a renovação eficiente e adequada da sua Autorização de Residência".

Os subscritores defendem o reforço do Instituto de Registos e Notariado e que seja "assegurado o acesso à aprendizagem da língua portuguesa a todos os imigrantes" não lusófonos, "fortalecendo as respostas do ensino formal, não formal e a certificação".

Paralelamente, "deve ser introduzida uma prova nacional, para maiores de 18 anos, que permita evidenciar os conhecimentos sobre princípios cívicos e de convivência decorrentes da Constituição da República Portuguesa", à semelhança de modelos semelhantes que existem em Espanha ou no Reino Unido ( "Life in UK Test").

Os autores também pedem transparência ao Estado para combater a desinformação, com a publicação anual de um "relatório nacional sobre os processos de atribuição e de aquisição da nacionalidade portuguesa, com dados desagregados por modalidade de acesso, perfil sociodemográfico e tempos de resposta dos serviços".

Sobre a perda de nacionalidade para cidadãos naturalizados há menos de dez anos como sanção acessória após um crime, proposta pelo Governo, os autores do parecer defendem que a iniciativa deve ser fiscalizada pelo Tribunal Constitucional.

O acesso à nacionalidade "é um tema que deve merecer um consenso alargado na sociedade portuguesa e não ser, quer arma de arremesso do combate político, quer fator de agudização da polarização e fratura social que temos vindo a assistir entre nós", concluem os autores.

Criado em meados de junho, este grupo inclui quatro antigos alto comissários, a ex-secretária de Estado Catarina Marcelino, as investigadoras Lucinda Fonseca e Catarina Reis Oliveira e os dirigentes associativos Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações e Paulo Mendes, presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores.