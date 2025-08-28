Juros da dívida portuguesa descem nos prazos a 2, 5 e 10 anos
Os juros da dívida portuguesa seguiam hoje a descer nos prazos a dois, cinco e 10 anos, em linha com Espanha, Irlanda, Itália e com a Grécia no prazo mais longo.
Pelas 08:15, os juros da dívida soberana portuguesa a 10 anos caíam para 3,132%, quando na terça-feira seguiam nos 3,156%.
Também os juros a cinco anos seguiam a mesma tendência, recuando para 2,425%, contra 2,446% na sessão anterior.
Os juros da dívida soberana portuguesa a dois anos caíam para 1,972%, contra 1,988% na quarta-feira.
Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, seguiam a mesma tendências e recuavam para 2,696%, o que compara com 2,729% da sessão anterior.