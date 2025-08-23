Irão diz ter matado seis membros de um grupo ligado a Israel

As forças de segurança iranianas mataram seis membros de um grupo que qualificaram como "terrorista" ligado a Israel, durante uma operação no sudeste do país, anunciaram hoje através dos órgãos de comunicação estatais.

"Durante uma intensa troca de tiros com terroristas na província de Sistão-Baluchistão, seis dos atacantes foram mortos e dois detidos", informou a agência noticiosa Irna, citando um comunicado dos serviços secretos do país.

"Os documentos disponíveis indicam a natureza sionista (Israel)" do grupo, que planeava atacar "um dos centros vitais no leste do país", acrescentou a Irna, sem mais detalhes.

O local exato do ataque e a data não foram especificados, mas o Irão reporta regularmente emboscadas na província do Sistão-Baluchistão, fronteiriça com o Paquistão, tendo como alvo polícias e membros da Guarda da Revolução, o exército ideológico do Irão.

Uma guerra de 12 dias opôs, em junho, o Irão a Israel, desencadeada por um ataque surpresa israelita ao território iraniano.

Centenas de ataques israelitas visaram locais militares e instalações nucleares no Irão, mataram cientistas ligados ao programa nuclear iraniano, altos quadros do regime e das forças de segurança e alguns civis.

O Irão retaliou com disparos de mísseis e drones sobre Israel.