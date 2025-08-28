Sporting e Benfica conhecem hoje os seus adversários da fase de liga

O Sporting, campeão português, e o Benfica, apurado pelo play-off, conhecem hoje os respetivos oito adversários da segunda edição da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, no sorteio que vai decorrer no Mónaco.

Tal como na época de estreia, em 2024/25, a prova vai ser disputada com 36 equipas, 29 apuradas diretamente e sete, entre elas o Benfica, pelo play-off, numa só liga, com cada emblema a ter oito jogos, quatro em casa e quatro fora.

Cada clube vai defrontar duas equipas de cada um dos quatro potes, que só ficarão oficialmente definidos pela UEFA durante a manhã de hoje, com a restrição de não poderem apanhar um emblema do seu país e dois do mesmo país.

Ou seja, Sporting e Benfica já sabem que não se vão defrontar durante a fase de liga da 'Champions', assim como não poderão apanhar mais de duas equipas dos países mais representados, ou seja, dos chamados 'big 5'.

Os habituais 'tubarões', como Real Madrid, recordista da prova, Manchester City, Bayern Munique, Liverpool, Chelsea, atual campeão mundial, FC Barcelona e Paris Saint-Germain, detentor do troféu, são as equipas a 'fugir' para 'leões' e 'encarnados', sejam em jogos fora ou casa.

Quanto as deslocações, o Qarabag, do Azerbaijão, o Kairat, do Cazaquistão, e o Bodo/Glimt, no norte da Noruega, prometem dar dores de cabeça aos clubes portugueses caso tenham de atuar nesses locais.

O sorteio está agendado para as 17:00 (18:00 horas locais) no Fórum Grimaldi.