Acidente em Santana feriu motociclista
Um acidente ocorrido esta madrugada no túnel do Cortado, em Santana, pelas 4h30, causou ferimentos a um motociclista.
O homem apresentava ferimentos aparentemente ligeiros, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Santana.
Foi transportado de ambulância para o Centro de Saúde local e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A Viaexpresso esteve no local, assim como a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.
