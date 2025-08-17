Acidente em Santana feriu motociclista

Um acidente ocorrido esta madrugada no túnel do Cortado, em Santana, pelas 4h30, causou ferimentos a um motociclista.

O homem apresentava ferimentos aparentemente ligeiros, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Santana.

Foi transportado de ambulância para o Centro de Saúde local e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Viaexpresso esteve no local, assim como a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.