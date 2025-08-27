Tiago Djaló contratado pelo Besiktas à Juventus

O futebolista internacional português Tiago Djaló deixou os italianos da Juventus para assinar um contrato de três temporadas com os turcos do Besiktas, até 2028, oficializaram hoje os dois clubes.

Em comunicado, as 'águias' de Istambul deram conta da chegada do defesa central, de 25 anos, que se juntará aos compatriotas João Mário e Rafa Silva, após uma época e meia de ligação aos 'bianconeri', pelos quais somou apenas um jogo como suplente utilizado, antes de ter sido emprestado ao FC Porto em 2024/25, com dois golos em 17 partidas.

Afetado por problemas disciplinares na passagem pelos 'dragões', que motivaram o seu afastamento ao plantel, Tiago Djaló fez quase toda a formação no Sporting (2013-2018) e passou pelo conjunto de sub-19 dos italianos do AC Milan (2019), antes de ter despontado como sénior no Lille (2019-2024), vencendo um campeonato e uma Supertaça francesa.

De acordo com a Juventus, que integra os portugueses João Mário e Francisco Conceição, a transferência vai render 3,5 milhões de euros (ME) fixos, mais um ME em variáveis, ao recordista de títulos de campeão em Itália (36).