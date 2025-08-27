Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

313 professores já contratados. Lista de contratação inicial de docentes, para suprir necessidades no arranque do ano lectivo em várias escolas, foi ontem publicada. Mais de metade é do primeiro ciclo. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 6.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Detenção ordenada dois dias e meio após agressões. Bombeiro suspeito de violência doméstica foi detido ontem à tarde, fora do flagrante delito. Medidas de coacção deverão ser conhecidas hoje.

Alojamento proibitivo para estudantes. Um quarto em Lisboa pode custar mais de 700 euros. Mais em conta só se a opção for beliches. Guarda é o distrito com as rendas mais acessíveis.

Fique também a saber que, Novo escaravelho descoberto nas Desertas. Insecto foi baptizado com nome do vigilante da natureza, Isamberto Silva.

E, por fim, Chega estreia-se a concorrer a todas as juntas do Funchal.

