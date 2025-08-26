O que fazer para receber indemnizações pela bagagem perdida

Em 2024, segundo uma estimativa da AirAdvisor – plataformas online especializada nos direitos dos passageiros – terão sido extraviadas, em Portugal, mais de 851 mil malas. Um número elevado que, se fossem aplicadas as normas europeias de indemnizações, poderia atingir o valor astronómico de 1,6 mil milhões de euros.

As contas da AirAdvisor resultam das normas da União Europeia que determina o valor das indemnizações a pagar aos passageiros nos casos de perda, atraso ou dano nas bagagens.

Os dados, divulgados esta semana pela plataforma, têm por base o relatório da da SITA – Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas. Um estudo que conclui que há 12,3 malas extraviadas por cada 1.000 passageiros na Europa. Com base nesse valor, tendo em conta o número de passageiros nos aeroportos portugueses, é possível chegar a mais de 850.000 malas. Em 2024, os maiores aeroportos portugueses receberam quase 70 milhões de passageiros, segundo a ANA – Aeroportos de Portugal.

A AirAdvisor, que presta serviço de apoio aos passageiros, lembra que nem todas as malas extraviadas ou atrasadas dão direito a indemnização. No entanto, a maioria dos passageiros desconhecem os seus direitos.

Compensação por bagagem atrasada:

Tem direito a compensação de acordo com o Regulamento da UE 889/2002 e a Convenção de Montreal.

De acordo com o Regulamento da UE 889/2002, a compensação pode ir até 1.920€, dependendo do valor dos itens e da duração do atraso.

É necessário notificar a companhia aérea rapidamente. O prazo de reclamação varia entre 7 e 21 dias.

Guarde todos os comprovativos do voo e das despesas essenciais (que a companhia pode cobrir).

Após 21 dias sem localização da bagagem, esta é considerada perdida.

Entende-se por:

Bagagem atrasada . Quando a bagagem não chega ao destino final ao mesmo tempo que o passageiro.

. Quando a bagagem não chega ao destino final ao mesmo tempo que o passageiro. Bagagem perdida. Se a bagagem não for localizada após um determinado período que pode variar entre 5 e 21 dias.

Se a bagagem não for localizada após um determinado período que pode variar entre 5 e 21 dias. Bagagem danificada. Refere-se a danos causados à mala ou ao seu conteúdo enquanto está sob responsabilidade da companhia aérea.

Resolução IATA 753

É uma norma da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) criada para melhorar o rastreamento de bagagens ao longo de todo o percurso de viagem. A Resolução 753 impõe às companhias aéreas a obrigação de rastrear a bagagem em quatro momentos chave:

- No momento do check-in;

- Quando a bagagem é carregada no avião;

- Durante a transferência entre voos;

- Na chegada ao destino final.

O que fazer em caso de problemas com a bagagem

Se a sua bagagem está atrasada ou perdida:

- Certificar-se de que tem consigo o cartão de embarque e o comprovativo de despacho da bagagem. Em alternativa, também pode utilizar qualquer documento com o número da reserva.

- Informar a companhia aérea ou dirigir-se ao balcão de Perdidos e Achados.

- Preencher o Relatório de Irregularidade de Propriedade (PIR). Guardar uma cópia do documento e do número de.

- Manter todos os comprovativos de compras de itens essenciais que precisou de adquirir enquanto aguardava pela bagagem e fazer uma lista detalhada dos objectos que estavam na mala. Caso tenha os recibos de compra, junte-os ao processo.

No caso de a bagagem estar danificada:

- Ter todos os documentos consigo.

- Apresentar imediatamente no aeroporto a bagagem danificada para inspecção.

Documentos para registar uma reclamação de bagagem:

Informações pessoais.

Descrição da bagagem e dos objectos que continha.

Comprovativos de despacho de bagagem fornecidos no check-in.

Cartão de embarque do voo no qual a bagagem foi perdida ou danificada.

Cópia do Relatório de Irregularidade de Propriedade (PIR) ou da reclamação de danos.

Recibos para apoiar a sua reclamação de reembolso.

Prevenir a perda de bagagem

Para evitar a perda de malas recomenda-se etiquetar a bagagem com informações de contacto atualizadas. Manter objectos de valor e documentos importantes na bagagem de mão também é uma prática recomendada.

Verificar sempre a etiqueta de destino antes de despachar a bagagem para garantir que está correcta.

Também é aconselhável tirar fotos do conteúdo da mala antes de viajar para facilitar qualquer processo de reclamação.