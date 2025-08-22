Menor de 15 anos identificado em Ermesinde por suspeita de fogo florestal

Um menor de 15 anos foi identificado em Ermesinde, concelho de Valongo, no distrito do Porto, por suspeita de incêndio florestal, após ter sido surpreendido por um popular a atear fogo numa zona de arvoredo, informou hoje a PSP.

O caso ocorreu na quinta-feira, na Rua Monte da Bela, quando o jovem foi visto a abandonar um caminho, no meio do arvoredo, em simultâneo com o início do fogo, circunstâncias que permitiram a sua posterior identificação por elementos da Divisão Policial da Maia.

Segundo a PSP, a área ardida foi de cerca de 200 metros quadrados, tendo o incêndio sido extinto por populares e pelos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, sem causar perigo para pessoas ou bens.

Foram identificadas testemunhas no local e a investigação sobre o caso passou para a Polícia Judiciária, acrescenta a nota da PSP.