115 mil euros para proteger o Hospital dos Marmeleiros contra incêndios

A Secretária Regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, visitou, esta manhã, o Hospital dos Marmeleiros para acompanhar a intervenção realizada nos terrenos anexos à unidade, destinada à mitigação e contenção de riscos de incêndios florestais.

O investimento, na ordem dos 115 mil euros, incidiu sobre uma área de sete hectares, onde foram realizados trabalhos de desmatação, desenraizamento de plantas infestantes e retirada de material lenhoso.

Segundo a governante, a operação permitiu "diminuir significativamente o risco de incêndios e aumentar a segurança da unidade hospitalar". Micaela Freitas adiantou ainda que, em colaboração com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), está já a ser preparado um "projecto inovador de silvicultura", que prevê a plantação de espécies de novas árvores mais resistentes ao fogo, bem como a recuperação e protecção dos solos e da água.

De referir que esta deslocação ao Hospital dos Marmeleiros constituiu uma visita oficial, porém a comunicação social não foi convidada a comparecer, uma prática que se tem repetido em várias iniciativas.