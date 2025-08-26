Partido RIR condena violência doméstica em Machico e exige justiça célere

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) condenou de forma veemente os atos de violência doméstica, classificando-os como um crime público que exige uma "resposta firme e imediata" do Estado.

Nos vídeos divulgados, ouvem-se os gritos de terror que retratam a dor e o medo vividos naquele momento – uma realidade que, infelizmente, ainda persiste em muitos lares portugueses. Trata-se de comportamentos animalescos, que deixam marcas profundas, não só na vítima directa, mas também nas crianças expostas a estas situações, perpetuando ciclos de sofrimento e trauma. Liana Reis, coordenadora do RIR

O partido criticou também a demora da justiça em actuar, sublinhando que casos desta gravidade exigem respostas "céleres e eficazes", garantindo a protecção das vítimas e a retirada imediata do agressor do ambiente familiar.