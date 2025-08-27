PPM Madeira apela ao reforço de medidas de protecção das vítimas de violência doméstica

O PPM Madeira veio, através de comunicado, condenar o facto de ter ocorrido mais um caso de extrema violência doméstica na Região, lamentando também o "ataque bárbaro" que a vítima sofreu, bem como a exposição de um menor de idade a tal acto.

Lamentamos igualmente o atraso da justiça na emissão do mandado de detenção do indivíduo, considerando que, mesmo em período de férias judiciais, tais atrasos são inadmissíveis e colocam em causa a protecção da integridade física e mesmo por vezes a própria vida das vítimas que sofrem com este tipo de actos hediondos. Paulo Brito, coordenador do PPM-Madeira

Neste sentido, o partido exige que o Governo Regional adopte mais medidas de segurança para além das já existentes e solicita um maior reforço na prevenção da violência doméstica, tendo em conta que os números oficiais revelam um aumento dos casos de violência doméstica na Região.

"Apelamos também às pessoas vítimas deste flagelo que façam denúncia junto das autoridades", frisou.