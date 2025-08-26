SRITJ está a acompanhar a vítima de violência doméstica em Machico

Ao DIÁRIO, a Secretaria Regional de Inclusão Trabalho e Juventude (SRITJ) esclarece que está, em articulação com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), através da sua equipa de apoio à vítima, "a acompanhar e a garantir as diligências necessárias para assegurar a proteção da vítima e do respetivo agregado familiar."

A vítima, na faixa etária dos 30 anos, foi violentamente agredida pelo companheiro em frente a um menor, tendo os vídeos da agressão, captados pelas câmaras de vigilância de uma residência, sido amplamente partilhados nas redes sociais.

Nas fotografias partilhadas nas redes sociais podemos ver a vítima de violência doméstica com um grande hematoma no olho.

Conforme noticiado pelo DIÁRIO, as moradas quer da vítima como o do agressor estão referenciadas pela Polícia de Segurança Pública.