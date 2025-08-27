Há 21 anos, a Madeira era a melhor do país na reciclagem do lixo

Há 21 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto de a Madeira ser a melhor região do país na reciclagem do lixo. Números colocavam a Região à frente de Lisboa e Porto na recolha do lixo.

A 27 de Agosto de 2004, era noticiado que os dados da Sociedade Ponto Verde indicavam que a Madeira era a melhor região do país com as melhores taxas de retoma de vidro e papel. Nos índices da recolha selectiva, a Região só perdia nas embalagens, um sistema que tinha sido recentemente introduzido. Ainda assim, estava já à frente de Lisboa e muito perto de alcançar os números do Porto.

"Os números indicam que, no primeiro semestre de 2004, foram recolhidos, pelas autarquias da Madeira, 10,2 quilos de vidro por habitante e 11,6 quilos de papel/cartão por habitante. Os valores são mais modestos na recolha de embalagens. Nestes primeiros meses de 2004, a AMRAM apenas entregou à Sociedade Ponto Verde 0,61 quilos de embalagens por habitante. De qualquer modo, já ultrapassou Lisboa, (que se fica pelos 0,35 quilos "per capita") e está muito perto do Porto, onde a recolha de plástico já está nos 0,71 quilos", pode ler-se no artigo.

Na mesma notícia é ainda referenciado que a percentagem de recolha selectiva de lixo, no Funchal, estava, naquele momento, nos 16,15 por cento, mas Costa Neves, então vereador do Ambiente, traçava como meta os 20 por cento, agora que deveria ser alcançado em breve, com a colocação de mais embalões e o alargar da rede de recolha de vidro porta a porta.