Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Carmo em discussão pública

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Carmo está em discussão pública, um processo que se prolonga até 23 de Setembro, totalizando um prazo de 20 dias úteis.

A Proposta de Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Carmo (PPRUC) pode ser consultada no sítio electrónico do Município do Funchal (https://www.funchal.pt/) e nas instalações do Departamento de Planeamento e Ordenamento, na Avenida Calouste Gulbenkian n.º 10, 1º andar, 9000-041 Funchal, mediante marcação prévia na Loja do Munícipe, no Departamento de Planeamento e Ordenamento, todos os dias úteis, entre 9 e as 17 horas, ou através de contato telefónico 291211000 das 8h30 às 22 horas, todos os dias da semana.

Assim, e durante o período de discussão pública, os cidadãos interessados poderão participar, por escrito, devendo as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento ser efectuados mediante o preenchimento de uma ficha de participação disponível no sítio electrónico do Município do Funchal (https://www.funchal.pt/), ou em suporte de papel, disponibilizada na Loja do Munícipe que deverão ser remetidas à presidente da Câmara Municipal do Funchal, por carta (para a morada: Praça do Município, 9004-512 Funchal), por email ([email protected]) ou entregues na Loja do Munícipe da Câmara Municipal do Funchal ou no Departamento de Planeamento e Ordenamento. Funchal e Paços do Concelho, aos 18 de agosto de 2025.

Toda a informação encontra-se disponível no seguinte endereço:

https://www.funchal.pt/areas-intervencao/urbanismo-e-ordenamento-do-territorio/planos-municipais-de-ordenamento-do-territorio/planos-em-elaboracao/#toggle-id-3