Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos
Os juros da dívida portuguesa estavam hoje a subir a dois, a cinco e a 10 anos, alinhados com os de Espanha e Irlanda.
Às 08:35 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,095%, contra 3,089% na segunda-feira.
Os juros a cinco anos também subiam, para 2,420%, contra 2,418% na sessão anterior.
No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam para 1,964%, contra 1,956% na segunda-feira.
Os juros da Grécia e de Itália mantinham-se a dois anos e subiam a cinco e a 10 anos.
Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, avançavam para 2,705%, contra 2,695%.
Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 08:35:
2 anos...5 anos...10 anos
Portugal
12/08.......1,964...2,420.....3,095
11/08.......1,956...2,418.....3,089
Espanha
12/08.......2,061...2,505.....3,269
11/08.......2,054...2,497.....3,258
Grécia
12/08.......2,052...2,635.....3,347
11/08.......2,052...2,633.....3,340
Irlanda
12/08......1,962...2,401.....2,942
11/08......1,962...2,396.....2,934
Itália
12/08.......2,205...2,734.....3,489
11/08.......2,205...2,729.....3,484
Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.