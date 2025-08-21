Concorrência dá "luz verde" à compra da Tirgal pelo Grupo Sousa

A Autoridade da Concorrência (AdC) aprovou a compra da Tirgal - Transitários de Portugal pela GS Marítima, do Grupo Sousa, segundo uma nota divulgada no 'site' do regulador.

"Em 20 de agosto de 2025, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência [...] delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração [...], uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste", refere a AdC.

A notificação prévia desta operação de concentração - que consiste na aquisição, pela GS Marítima, do controlo exclusivo sobre a Tirgal -- foi recebida pelo regulador no passado dia 08 de julho de 2025.

A GS Marítima é uma empresa ativa, diretamente e através de participadas, no setor do transporte marítimo de carga e logística integrada, que integra o Grupo Sousa, grupo marítimo-portuário com atividades nos setores da logística, energia e turismo e sedeado na Região Autónoma da Madeira.

Já a Tirgal é uma empresa que presta serviços de transitário, essencialmente por via marítima para carga contentorizada e carga convencional, a partir dos portos de Lisboa e Leixões para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores e para a África Ocidental (São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Angola).