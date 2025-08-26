José Mourinho admite que Estádio da Luz "influenciará positivamente" o Benfica

O treinador José Mourinho reconheceu hoje que o Estádio da Luz irá "influenciar positivamente" o Benfica na decisão do play-off de apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões de futebol frente ao Fenerbahçe.

Em conferência de imprensa no Estádio da Luz, o laureado técnico português recordou já ter manifestado essa convicção, mas em benefício da equipa turca, que disputou a primeira mão no seu recinto, em Istambul.

"Como eu disse na primeira mão, esperava que o ambiente do Saracoglu influenciasse positivamente a nossa equipa, mas não iria influenciar negativamente a equipa do Benfica e tive razão. Amanhã [quarta-feira] penso que influenciará positivamente a equipa da casa", anteviu.

José Mourinho assumiu a dificuldade da missão, mas assinalou que, na sua longa e bem-sucedida carreira, já alcançou feitos "mais importantes" e "muito mais difíceis" que afastar os 'encarnados' e qualificar o Fenerbahçe para a fase de liga da 'prova milionária'.

"Consegui coisas muito mais importantes e muito mais difíceis, quase catalogadas como impossíveis de atingir. Não consigo pôr um só jogo, ainda que o mesmo signifique milhões importantes para os clubes ou que signifique para os jogadores, que nunca jogaram Champions, ou 'pouca' Champions. Para muitos deles significa um sonho jogar ao mais alto nível na Europa", transmitiu.

José Mourinho encarou com naturalidade as palavras que lhe foram dirigidas pelo treinador do Benfica, Bruno Lage, que na antevisão ao encontro relativo à primeira mão o havia apelidado de "melhor treinador de Setúbal e arredores", aludindo ao facto de ambos serem naturais da cidade sadina.

"O Bruno sabe a história que tenho, que eu construí, respeita essa história, para além do facto de eu e o pai dele sermos amigos há muitos anos e eu ter um carinho especial pelo Bruno. Acho, efetivamente, que ele respeita a minha história e a minha carreira como treinador. O Bruno é um bom treinador, com uma experiência já importante não só a treinar um clube gigante como o Benfica mas depois também com a experiência na Premier League. Acho que é um treinador feito, num bom momento da sua carreira e ele sabe que lhe desejo o melhor, obviamente - não amanhã, mas sabe que eu lhe desejo o melhor", afirmou.

Ao contrário de Bruno Lage, que horas antes havia anunciado o guarda-redes e linha defensiva a utilizar pelo Benfica, Mourinho preferiu 'esconder o jogo' até, porque considera que "o Fenerbahçe não é muito difícil de decifrar".

"Não quero ser mentiroso, depois vocês vêm dizer-me que lá venho eu com os 'mind games'... simplesmente não vos quero dizer. Digo simplesmente que o Fenerbahçe não é muito difícil de decifrar, as opções são poucas e vocês viram que no último jogo do campeonato eu fiz ali duas ou três modificações para tentar proteger dois ou três jogadores que estão um bocadinho mais sobrecarregados", afirmou.

Com essa menção ao último jogo realizado pela Liga turca, frente ao Kocaelispor (vitória por 3-1), o treinador luso de 62 anos, vencedor de duas edições da Liga dos Campeões, acabou por praticamente anunciar dois dos titulares para o desafio frente aos 'encarnados'.

"O Amrabat e o Szymanski não jogaram no sábado passado obviamente com a intenção de poderem jogar amanhã, correrem muito e estarem mais disponíveis para o trabalho do que se tivessem acumulação de jogos, mas não temos muitas opções para fazer coisas diferentes", garantiu ainda José Mourinho, que segue sem qualquer derrota em dez jogos realizados frente ao conjunto da Luz, embora tenha perdido a final da Taça de Portugal de 2003/04 no prolongamento.

Na primeira mão, disputada na passada quarta-feira, no Estádio Sukru Sacroglu, em Istambul, capital da Turquia, os comandados de José Mourinho e o Benfica empataram sem golos.

Na quarta-feira, as 'águias' recebem o Fenerbahçe, às 20:00, para decidir quem seguirá para a fase de liga da competição, numa partida que será arbitrada pelo esloveno Slavko Vincic.