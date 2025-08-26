Ventura garante que Chega vai avançar com comissão de inquérito

O líder do Chega, André Ventura, assegurou hoje que vai avançar com a comissão de inquérito aos incêndios desde 2017, apesar de PSD e PS defenderem uma comissão técnica independente.

"Acho que damos um sinal ao país, dizer que não temos medo de fazer esta comissão de inquérito. Serão chamados aqueles que tiverem de ser chamados, tenham sido governantes, tenham sido dirigentes dos ministérios da Administração Interna, Proteção Civil, todos os que tenham responsabilidade", afirmou.

André Ventura falava aos jornalistas, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, à margem de uma iniciativa de recolha de alimentos para os animais afetados pelos incêndios na zona norte e centro do país, promovida pelo Chega e com o apoio de produtores locais.

"Não vamos permitir que fique a ideia no ar de que alguém tinha medo de fazer esta investigação, de que o Parlamento tinha medo de fazer esta investigação", salientou, prometendo apresentar um requerimento potestativo (de caráter obrigatório) para forçar a constituição da comissão de inquérito.