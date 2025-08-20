A Autoridade Regional para as Condições do Trabalho está a investigar o acidente que, na tarde de ontem, provocou a morte de um trabalhador de cerca de 50 anos na obra do Hospital Central e Universitário da Madeira.

Foi assim aberto um inquérito para apurar se existiram falhas ao nível das regras de segurança do trabalho e identificar possíveis responsáveis.

Ao DIÁRIO, Benício Nunes salientou que, sempre que existe um acidente grave, a inspecção procede, de imediato, à elaboração do respectivo inquérito e às averiguações para saber em que circunstâncias ocorreu o sinistro.

O Inspector Regional do Trabalho referiu que no primeiro semestre deste ano foram fiscalizadas, “por iniciativa do próprio serviço”, 96 locais de trabalho e a situação de 1.031 trabalhadores.

Já em 2024 foram inspecionados 91 obras e a situação de693 trabalhadores. Ou seja, só no primeiro semestre de 2025 as inspecções feitas já ultrapassaram as de 2024.

“Um acidente mortal é muito. Nós trabalhamos para zero acidentes. O Sindicato da Construção Civil tem colaborado com a Autoridade Regional para as Condições do Trabalho no sentido de denunciar as situações de incumprimento. Toda a prevenção é pouca", acrescentou.

Este é o segundo acidente de trabalho mortal ocorrido este ano. A morte anterior foi também no sector da construção civil.