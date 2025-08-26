Donald Trump diz que lhe chamam "o Presidente da Europa"

O chefe de Estado norte-americano disse, esta segunda-feira, que lhe chamam "o Presidente da Europa" pela sua gestão da guerra na Ucrânia e por ter convencido os líderes da NATO a aumentar as despesas com a defesa para 5%.

"Eles respeitam o seu Presidente [referindo-se a si mesmo] a tal ponto que me chamam, em tom de brincadeira, de Presidente da Europa, o que é uma honra", afirmou Donald Trump aos jornalistas no Salão Oval, durante uma cerimónia de assinatura de decretos.

Ao falar da oposição democrata, que acusou de financiar manifestações para "tentar destruir o país", Trump defendeu que os Estados Unidos "são hoje, de longe, o país mais respeitado do mundo".

Segundo o Presidente dos EUA, o restabelecimento desse respeito, que nega ter existido durante a presidência do antecessor, Joe Biden, deve-se à liderança que demonstrou junto de alguns parceiros europeus.

"Vocês viram isso com os líderes europeus", salientou Trump, referindo-se à cimeira que realizou no dia 18 de setembro na Casa Branca com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e vários líderes europeus, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, o Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

"Gosto destas pessoas. São boas pessoas. São grandes líderes", sublinhou Trump, garantindo que aquela "foi uma excelente reunião" e acrescentou: "o nosso país [os Estados Unidos] voltou a ser respeitado".

Trump também destacou o compromisso que conseguiu dos líderes da NATO para aumentar as suas quotas para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês).

"Viu-se isso com a NATO, onde concordaram em passar de 2% para 5%", lembrou, referindo-se ao acordo alcançado pelos países da Aliança para se aumentar as despesas de defesa até 5% do seu PIB.