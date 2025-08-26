D. Teodoro já foi sepultado no Cemitério de São Martinho

D. Teodoro de Faria foi sepultado no Cemitério de São Martinho, no Funchal, pouco depois das 13h de hoje, 26 de agosto de 2025, após as exéquias celebradas na Sé do Funchal. O Bispo Emérito do Funchal faleceu no sábado, dia 23 de Agosto, a um dia de completar 95 anos, e as cerimónias fúnebres começaram ontem e duraram dois dias.

De acordo com a Diocese, os restos mortais de D. Teodoro de Faria deverão ser transferidos para a Catedral do Funchal seis anos após a sua sepultura no Cemitério de São Martinho.