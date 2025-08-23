Morreu Mário Matias, um dos fundadores da Fundação Caixa Agrícola de Leiria

Mário Matias, um dos fundadores da Fundação Caixa Agrícola de Leiria, morreu aos 90 anos, anunciou hoje o presidente da Câmara de Leiria na sua página pessoal.

Mário Matias foi presidente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria durante 45 anos, instituição a que se desvinculou em definitivo no final de junho, quando abdicou do lugar de presidente da Fundação Caixa Agrícola de Leiria.

Alguns meses antes já tinha deixado a presidência do Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria.

"Foi com consternação que recebemos hoje a notícia do falecimento do senhor Mário Ferreira Matias, figura incontornável da nossa região. Durante cerca de 45 anos foi presidente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, tendo em 2004 também assumido a presidência da Fundação Caixa Agrícola de Leiria, lugares que ocupou até ao último mandato que terminou em março deste ano", referiu o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes (PS).

O autarca escreveu ainda nas redes sociais, que Mário Matias, 90 anos, destacou-se, "entre outras coisas" pelo apoio "dado ao desporto local, tendo sido um dos grandes impulsionadores aquando da criação do clube União de Leiria".

Também a Assembleia Municipal de Leiria, presidida por António Lacerda Sales, lamentou o falecimento de Mário Matias "figura ímpar na história da região".

"Ao longo de mais de sete décadas --- desde que ingressou, ainda muito jovem, na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria ---, dedicou-se incansavelmente ao crescimento da instituição e ao desenvolvimento da região", acrescenta a nota publicada na página de 'Facebook'.

Segundo a referida comunicação, o antigo presidente da Caixa de Crédito Agrícola de Leiria deixou um legado que "vai muito além do setor financeiro". "Ajudou a transformar a Caixa numa verdadeira ferramenta de desenvolvimento regional, tendo também assumido funções na área associativa e desportiva", lê-se ainda.

"Entrei na Caixa há 75 anos, quando tinha 15, e saio depois de 45 anos na presidência e 15 mandatos. Saio com mágoa, pois deixo muitos 'filhos' que levei para lá", afirmou Mário Matias, em declarações Jornal de Leiria, em 03 de julho, admitindo ser "boa altura para sair".

Segundo uma nota biográfica na página da Fundação Caixa de Crédito Agrícola de Leiria, Mário Matias nasceu a 05 de Maio de 1935, em Leiria.

Ingressou na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria em 1950, na qual passados oito anos assumiu funções de gestão.

Atingiu o cargo de presidente do Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria em 1980.

Entre 1981 e 1995 foi vice-presidente da Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo -- FENACAM.

De 1984 a 1992 foi administrador da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, com o cargo de vice-presidente.

Entre 1987 a 1993 desempenhou funções como administrador do Fundo de Garantia de Depósitos (Banco de Portugal -- Porto).

Em 2004 assumiu o cargo de presidente do Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola de Leiria.